Missili dall' Iran | distrutte due palazzine a Tel Aviv

Un missile lanciato dall'Iran ha colpito Tel Aviv, causando la distruzione di due palazzine e gravi danni a molte altre. L'attacco, descritto dall'agenzia di emergenza Magen David Adom come "un sito di distruzione su larga scala", mette in evidenza la crescente tensione nella regione. In un contesto giĂ complesso, questo episodio solleva interrogativi sulla stabilitĂ e la sicurezza del Medio Oriente. L'intera comunitĂ internazionale resta in attesa di risposte e di azioni concrete per evitare escalation ulteriori.

Un missile lanciato dall'Iran ha colpito un'area residenziale nel cuore di Tel Aviv, provocando gravi danni a piĂą edifici. Lo riferisce l'agenzia di emergenza Magen David Adom (MDA), che ha parlato di "un sito di distruzione su larga scala". "Diverse palazzine a due piani sono state gravemente danneggiate e alcune sono crollate," ha dichiarato MDA. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Missili dall'Iran: distrutte due palazzine a Tel Aviv

