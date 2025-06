Minori donna in stato di agitazione portata in ospedale | indagini in corso

Momenti di tensione questa mattina a Minori, dove una donna in evidente stato di agitazione ha sconvolto i residenti di via Cesare Carola, chiedendo aiuto e urlando il nome di un uomo. La scena ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno portato la donna in ospedale per approfondimenti. Le autorità sono ora al lavoro per chiarire i motivi di questa inquietante vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini.

Lo riporta il Quotidiano della Costiera.

