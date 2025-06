Minorenne collassa a terra dopo l' abuso di alcol soccorsa dai volontari dell' Associazione Carabinieri 

Una giovane minorenne si trova in seria difficulté dopo un grave episodio di intossicazione etilica davanti a una discoteca di Marina di Ravenna, richiedendo l'intervento tempestivo dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. È un richiamo alla responsabilità e alla prevenzione nell'uso di alcol tra i giovani, temi che meritano attenzione per tutelare il loro benessere e la loro sicurezza. La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di un’educazione consapevole e di un controllo più rigoroso nei locali pubblici.

