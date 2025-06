Ministro iraniano a Gb e Ue | Come possiamo tornare a negoziare con chi ci ha già traditi? E domani vede Putin

Il ministro iraniano Abbas Araghchi lancia un appello deciso alla Gran Bretagna e all’UE: come si può sperare di riprendere le trattative dopo essere stati traditi e con uno scenario internazionale così instabile? Con il recente fallimento dei negoziati e le tensioni alle stelle, la domanda che sorge spontanea è se sia ancora possibile costruire un dialogo affidabile e duraturo. Domani, Teheran incontrerà anche Putin: cosa ci attende nel complesso mosaico delle relazioni internazionali?

“Il negoziato era già in corso ma è stato fatto saltare in aria”. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, risponde così a Gran Bretagna e Unione europea che sollecitano Teheran a tornare al tavolo delle trattative dopo i bombardamenti da parte di Israele e Stati Uniti. “La settimana scorsa stavamo negoziando con gli Usa e Israele ha deciso di sabotare la diplomazia. In questi giorni avevamo avviato colloqui con il gruppo E3 e l’Ue e gli Stati Uniti hanno deciso di sabotare la diplomazia. Ora i britannici e l’Alta rappresentante dell’Ue chiedono all’Iran di tornare al tavolo del negoziato: ma come può l’Iran tornare a un tavolo che non ha mai abbandonato, al di là del fatto che altri lo hanno fatto saltare per aria?”, ha affermato Araghchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it