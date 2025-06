Minaccia di morte la compagna e i carabinieri arrestato un trentenne

Un episodio di violenza che ha scosso la tranquillità di Volterra. Un trentenne, già sotto misura cautelare, ha minacciato ripetutamente di morte la propria compagna nel cuore della città, attirando l’attenzione di un comandante libero dal servizio che ha prontamente chiamato i carabinieri. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, portando all’arresto dell’uomo e alla salvaguardia della vittima.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Volterra hanno arrestato un uomo di 30 anni per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico per reati in materia di violenza di genere, si trovava nel centro di Volterra, dove ha ripetutamente e ad alta voce minacciato di morte la propria compagna. Il comandante libero dal servizio, ha udito le urla e ha immediatamente allertato la centrale operativa, che ha inviato sul posto un equipaggio. All’arrivo dei carabinieri, il soggetto ha tentato di colpire con un pugno la compagna, venendo intimato a fermarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia di morte la compagna e i carabinieri, arrestato un trentenne

