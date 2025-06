Minacce di morte spaccio e prostituzione | l' area cani di via Cigna teatro di degrado la denuncia dei residenti

minaccia la sicurezza e il benessere della comunità locale. Tra spaccio, prostituzione e degrado, i residenti di via Cigna si trovano a vivere in un clima di costante paura, denunciando un fenomeno che mina la qualità della vita quotidiana. La loro testimonianza evidenzia la necessità di interventi decisi per restituire sicurezza e dignità a un quartiere troppo a lungo abbandonato a sé stesso. È ora di agire concretamente per cambiare rotta.

"Veniamo minacciati ogni giorno, abbiamo paura". È la denuncia che arriva dai residenti della circoscrizione 6 che, quotidianamente, cercano di combattere un degrado e una microcriminalità che sembrano essersi impossessati di precise aree della zona. Una violenza denunciata ogni giorno e che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Minacce di morte, spaccio e prostituzione": l'area cani di via Cigna teatro di degrado, la denuncia dei residenti

In questa notizia si parla di: degrado - denuncia - residenti - minacce

