Un episodio inquietante ha scosso il calcio di Prima Categoria: minacce all’arbitro durante la partita del 2022 tra Asd Casal di Principe e Edm. Dopo un’attenta valutazione, il TAR ha confermato il Daspo per il dirigente coinvolto, ribadendo l’importanza di garantire rispetto e sicurezza nel nostro sport. La giustizia si fa rispettare, perché il calcio deve rimanere un esempio di correttezza e passione.

Minacce all’arbitro. Per questo un dirigente dell’Asd Casal di Principe era stato inibito e poi colpito da Daspo emesso dalla Questura. Il Tar ha confermato il provvedimento. I fatti si sono verificati nel 2022. Al termine dell’incontro di Prima Categoria tra l’Asd Casal di Principe e la Edm. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minacce all'arbitro dopo partita di prima categoria: confermato il Daspo per dirigente

