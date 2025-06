mille miglia tributo alla ferrari dalla daytona alla cabriolet

a un tributo unico alla leggenda Ferrari, che ha attraversato il tempo e le epoche, dal ritorno alle origini di Daytona alle eleganti cabriolet. Un vero e proprio spettacolo di passione, stile e potenza che ha lasciato il pubblico senza fiato, celebrando la storia e l’innovazione di un’icona mondiale. Un evento indimenticabile che ha scritto un capitolo speciale nel cuore di Castrocaro, dimostrando ancora una volta che la Ferrari è più di un’auto: un simbolo di eccellenza senza paragoni.

Un parco chiuso da mille e una notte si è parato agli occhi di chi giovedì sera ha transitato nel cuore di Castrocaro. Decine di fiammanti Ferrari di ogni epoca e cilindrata punteggiavano in maniera simmetrica quanto spettacolare piazza Mazzini, il parco del Grand Hotel e della Lucia Magnani Health Clinic. Il tempio del benessere e dell’eccellenza, dove natura, architettura e ospitalitĂ convivono in perfetta armonia, ha fatto da cornice all’esposizione delle fuoriserie del Cavallino rampante, di passaggio in Romagna in occasione della Mille Miglia Ferrari Tribute. A catturare le maggiori attenzioni, modelli storici ma anche hypercar moderne del mito italiano si quattro ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it