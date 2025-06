Mille chilometri in bicicletta per tornare nella sua Maddaloni | E' un viaggio del cuore

Mille chilometri in bicicletta per tornare alle radici: un viaggio emozionante, destinato a lasciare il segno nel cuore di chi lo vive. Raffaele Canzio, con determinazione e passione, ha percorso ogni chilometro tra paesaggi mozzafiato e ricordi affettuosi, per ritrovare la sua Maddaloni. Un’esperienza che dimostra come il viaggio possa essere anche un ritorno alle origini, un racconto di coraggio e amore per la propria terra.

Ha percorso quasi mille chilometri in sella ad una bicicletta per tornare alle origini. E' il viaggio di Raffaele Canzio che a bordo di una due ruote ha raggiunto nei giorni scorsi la sua Maddaloni. Canzio, insieme all'amico Gianni Bartolo, è partito da Tradate, in Piemonte, lo scorso 14.

