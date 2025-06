Milazzo Semini del Bosco sradicati dal loro giardino | l' appello dei genitori tra nostalgia e speranza

Milazzo, tra progresso e tradizione, vive un momento di profonda riflessione. I genitori dei “Semini del Bosco”, un asilo privato, si trovano a confrontarsi con un episodio che ha scosso la loro serenità: i semini del bosco sradicati dal giardino. Tra nostalgia e speranza, chiedono attenzione e rispetto per il futuro dei loro bambini, mentre proseguono i lavori di edilizia scolastica, simbolo di un impegno concreto per una comunità in crescita.

Mentre proseguono i lavori di edilizia scolastica per rafforzare sopratutto l'accoglienza per i bambini più piccoli, costruendo il secondo asilo nido cittadino di Grazia e ristrutturando in maniera più moderna ed efficiente l'asilo nido di Santo Pietro, un fatto ha scosso la serenità di un gruppo di genitori con bambini in tenera età, frequentanti un asilo privato. I "Semini del Bosco".

