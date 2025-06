Milano turista scippata | arrestato marocchino

L'uomo, con precedenti e irregolare in Italia, accusato di furto con strappo, è stato arrestato e la refurtiva è stata resa alla vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, turista scippata: arrestato marocchino

