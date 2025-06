Milano non rinnova Jovic e il suo futuro potrebbe essere in Messico o in Brasile

Milano lascia andare Jovic, il suo futuro potrebbe essere in Messico o in Brasile. Dopo due stagioni e 13 gol con il Milan, l’attaccante serbo si svincola e apre le porte a nuove avventure lontano dall’Europa. Un mercato ricco di incognite e opportunità che potrebbe riscrivere la carriera di Luka. Ma quale strada sceglierà? Restate con noi, perché il suo prossimo capitolo promette sorprese sorprendenti.

2025-06-21 20:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Dopo due stagioni e 13 gol come “Rossonero”, il palcoscenico di Luka Jovic in esso Milano Ha raggiunto la sua fine. L’attaccante serbo si è concluso con la squadra italiana e diventa Agente libero in un mercato in cui le “spose” sono molto lontane dall’Europa. Il “Rossoneri”, come un anno fa, aveva la possibilità di estendere il contratto dell’ex Real Madrid, tuttavia, Il Balcano non è entrato nei piani di Massimiliano Allegri, che ha deciso di scommettere su altri profili per la parte anteriore di un set di Milanista che dovrà affrontare il 2025-26 Campagna con il chiaro obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee. 🔗 Leggi su Justcalcio.com