Milano inaugurato il consolato georgiano incontro sindaco Sala e vertici di Tbilisi il premier | Georgia indipendente e sovrana agiamo per il popolo

Milano si apre a nuove collaborazioni con l’inaugurazione del consolato georgiano, un momento di grande importanza per rafforzare i legami tra Italia e Georgia. Il sindaco Sala, insieme a vertici di Tbilisi come il premier Kobakhidze e l’ex calciatore Kahka Kaladze, ex Milan, ha sottolineato l’impegno per un dialogo basato su rispetto e collaborazione. Un passo che segna l’inizio di una partnership strategica in continua crescita, capace di aprire nuove opportunità per entrambe le nazioni.

Da parte della Georgia, sono interventi il primo ministro Irakli Kobakhidze e il ministro degli Esteri Maka Bochorishvili, oltre al sindaco della capitale Tbilisi Kahka Kaladze, ex giocatore del Milan. A riceverli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, inaugurato il consolato georgiano, incontro sindaco Sala e vertici di Tbilisi, il premier: "Georgia indipendente e sovrana, agiamo per il popolo"

Il Sogno georgiano di Beppe Sala. Il sindaco di Milano accoglie Kaladze, ex calciatore del Milan e attuale sindaco di Tbilisi. Eppure dovrebbe essere in grado di vedere la differenza tra uno sportivo e il simbolo di un regime Vai su Facebook

Mentre in Georgia continua la stretta sugli oppositori, Milano apre le porte al sindaco di Tbilisi; Incontro tra Sala e Kaladze (ex Milan, sindaco di Tbilisi). Scoppia la polemica: Georgia Stato autoritario; Il Sogno georgiano di Beppe Sala.

Incontro tra Sala e Kaladze (ex Milan, sindaco di Tbilisi). Scoppia la polemica: "Georgia Stato autoritario" - L'occasione è la cerimonia per inaugurare il consolato georgiano a Milano, che però in realtà esiste da due anni. Lo riporta milanotoday.it