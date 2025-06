Milano in un giro di do | il libro che racconta la città attraverso la sua musica e i suoi quartieri

Immergiti nell’anima di Milano con "Milano in un giro di do", il volume che svela la città attraverso le sue melodie e i suoi protagonisti. Un affascinante viaggio tra quartieri storici, arricchito da 22 interviste a icone della musica milanese. Scopri come le note hanno plasmato l’identità di questa metropoli vibrante: un’opera imperdibile per chi desidera conoscere Milano oltre i suoi monumenti.

Scoprire Milano attraverso la musica e i suoi protagonisti è l'obiettivo di "Milano in un giro di do", il nuovo libro di Max Caramani e Daniele Rossignoli edito dal Gruppo Santelli, disponibile su Amazon e sul sito ufficiale dell'editore. Un viaggio emozionante tra i quartieri storici della città, narrato attraverso 22 interviste a icone dello .

