Milano Cortina 2026 la Federazione di slittino esclude atleti russi e bielorussi

Milano Cortina 2026 si avvicina e il mondo dello sport si prepara a vivere un’edizione senza precedenti. La Federazione Internazionale di Slittino ha deciso di escludere atleti russi e bielorussi, anche come neutrali, nelle discipline di slittino per i Giochi Olimpici. Una scelta che evidenzia come il contesto geopolitico continui a influenzare le competizioni sportive. Ma cosa comporta questa decisione per l’intera manifestazione?

Il Congresso della Federazione Internazionale Slittino ha votato per escludere atleti russi e bielorussi dalle gare olimpiche di Milano Cortina 2026, anche come neutrali. Ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non sarà ammessa la presenza di atleti russi e bielorussi, neppure come 'neutrali', nelle gare di slittino. La decisione arriva, dopo una doppia votazione (24-7 e 24-8), direttamente dal Congresso della federazione mondiale di questo sport, la Fil, svoltosi a Tampere, in Finlandia.

