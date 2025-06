Milano al via la prima edizione del CortoCircuito Film Festival

Milano si prepara a vivere un appuntamento imperdibile con la cultura cinematografica: il 10 e l’11 luglio 2025, nasce il CortoCircuito Film Festival, un evento dedicato ai cortometraggi che promette emozioni, innovazione e talento. All’Anteo – Palazzo del Cinema, pubblico e professionisti si immergeranno in un mondo di proiezioni, incontri e premi, celebrando il potere espressivo del corto come vera e propria forma d’arte. Un’occasione da non perdere per scoprire le voci emergenti del cinema breve...

Si svolgerà a Milano il 10 e l’11 luglio 2025 la prima edizione del CortoCircuito Film Festival. L’Anteo – Palazzo del Cinema sarà il palcoscenico dell’evento: due giornate interamente dedicate al mondo del cinema breve, tra proiezioni, incontri con gli autori, talk, approfondimenti e premiazioni. Un momento per valorizzare il cortometraggio come un potente mezzo di espressione artistica, fonte di talento, d’innovazione e creatività. CortoCircuito è una rassegna mensile indipendente nata nel 2021 dalla passione di un gruppo di ragazzi attivo da tempo nel campo della produzione e della comunicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Milano, al via la prima edizione del CortoCircuito Film Festival

In questa notizia si parla di: cortocircuito - milano - prima - edizione

Arriva la prima edizione del Festival MiM: “Il racconto della Milano Nascosta” - Arriva la prima edizione del Festival MiM - Milano IncontraMI, dedicato a scoprire la Milano nascosta.

Dal 3 all’8 giugno la prima edizione del Milano Film Fest - Dal 3 all'8 giugno si terrà la prima edizione del Milano Film Fest, il nuovo festival cinematografico diffuso di Milano, con direzione artistica di Claudio Santamaria.

«Abbiamo deciso di trasformare CortoCircuito in un festival vero e proprio perché sentivamo il bisogno di dare ancora più spazio e visibilità ai cortometraggi, che troppo spesso restano ai margini della scena cinematografica. » CortoCircuito cambia pelle e si l Vai su Facebook

Debutta la prima edizione del CortoCircuito Film Festival Milano; Nasce il CortoCircuito Film Festival a Milano; Chiuse ufficialmente le iscrizioni al Press Outdoor & Promotion Key Award.

Nasce il CortoCircuito Film Festival: Milano accende i riflettori sul cortometraggio - Dopo quattro anni di attività come rassegna mensile, CortoCircuito compie il grande salto e si trasforma in un vero e proprio festival cinematografico. Si legge su cinematographe.it

Nasce il CortoCircuito Film Festival a Milano - Da rassegna mensile il CortoCircuito diventa un festival vero e proprio, in scena il 10 e 11 luglio all'Anteo - Scrive sentieriselvaggi.it