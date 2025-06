Milano a 7 anni fugge di casa per un gelato | a fermare il suo piano un blitz degli agenti

Milano, 20 giugno: un bambino di soli 7 anni mette in scena un'avventura da vero genio. Spinto dalla voglia di un gelato, elude il cancello elettronico di casa e si imbarca in un'inaspettata fuga cittadina. Ma la sua brillante strategia non sfugge alle forze dell'ordine, che con un blitz lo riportano a casa. La mamma del piccolo rivela: "È molto plusdotato, ha un'intelligenza fuori dalla norma." Una storia straordinaria che dimostra che anche i più giovani sanno sorprendere.

Un bambino di 7 anni, nella sera del 20 giugno, fugge dai genitori in cerca di una buona gelateria a Milano. Il bimbo ha architettato un geniale piano, sventato però dalle forze dell'ordine che lo riportano a casa qualche ora dopo. La mamma del bambino spiega "mio figlio è plusdotato, ha un'intelligenza fuori dalla norma", tanto da riuscire a prendere la metro ed eludere il cancello elettronico della sua abitazione.

