Milan Theo Hernandez da Inzaghi | il terzino cambia idea

Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa sempre più incerto, con il terzino francese che sembrava ormai destinato a partire. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un cambio di rotta, forse influenzato da Inzaghi e dalla nuova strategia del club. La domanda ora è: il bomber francese potrà davvero cambiare idea e rimanere a Milano? Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero rivoluzionare il suo destino rossonero.

Le ultime sul futuro del terzino francese: il giocatore ora può lasciare davvero il club rossonero. Il punto della situazione Theo Hernandez via dal Milan. E’ questa la scelta presa ormai da mesi dal club rossonero, che ha messo alla porta il terzino francese. (LaPresse) – Calciomercato.it Il giocatore è stato invitato a fare le valigie e a trovarsi una nuova sistemazione. Una nuova squadra che possa garantire al Diavolo almeno 30 milioni di euro. E’ questa la posizione del Milan, che ha fatto capire ad Hernandez di essere pronto a non farlo giocare nel corso dell’estate, in attesa di una sistemazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Theo Hernandez da Inzaghi: il terzino cambia idea

Theo Hernandez Juve (TeleLombardia): interesse dei bianconeri per il terzino del Milan. Lui ha già dato una risposta ma arriva solo se… L’indiscrezione a sorpresa - Clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus sarebbe interessata a Theo Hernandez del Milan. Secondo TeleLombardia, il terzino francese potrebbe approdare bianconero solo in determinate condizioni, dopo una risposta già data.

Theo Hernandez, Musah e il Milan, matrimoni destinati a interrompersi a breve! Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, il terzino francese piace molto all'Al-Hilal e potrebbe dire addio già in questa sessione di mercato. Stesso discorso anche per Musa Vai su Facebook

Info @cmdotcom contatto diretto telefonico tra Simone #Inzaghi e #Theo Hernandez: il terzino del #Milan ha chiesto tempo per riflettere via @86_longo Vai su X

