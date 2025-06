Milan Gabbia e Thiaw protagonisti su… Venezia | VIDEO

In un video divertente pubblicato dal Milan su Instagram, Gabbia e Thiaw si sfidano in un quiz su Venezia, regalando sorrisi e momenti di complicità tra i protagonisti. La loro simpatia contagiosa e la passione per la città lagunare rendono il video imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio. Scopriamo insieme come si sono comportati i due difensori rossoneri in questa simpatica sfida.

Gabbia e Thiaw si sono resi protagonisti di un video pubblicato dal Milan su Instagram in cui parlano di Venezia: ecco le immagini. Bel siparietto tra Matteo Gabbia e Malick Thiaw, che si sono resi protagonisti di un video pubblicato dal Milan su Instagram in cui parlano di Venezia: il classe 1999 mette alla prova il tedesco del 2001 sulla città italiana: "Perso a Venezia? Non questi due! Mateo Gabbia mette alla prova Malick Thiaw in un quiz di Travel Talks attraverso la città galleggiante. Quanto bene conosce Venezia?". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia e Thiaw protagonisti su… Venezia | VIDEO

In questa notizia si parla di: venezia - thiaw - gabbia - milan

Bologna-Milan, "Gabbia non sa chi è": imbarazzo in diretta - Durante l'angolo della moviola di Mediaset, il dopo partita di Bologna-Milan ha svelato un imbarazzo da parte di Graziano Cesari.

Lost in Venice? Not these two! Matteo Gabbia puts Malick Thiaw to the test in an Emirates Travel Talks quiz through the floating city How well... Vai su Facebook

Milan, Gabbia e Thiaw protagonisti su… Venezia | VIDEO; Le probabili formazioni Venezia-Milan; Baiocchini: Gabbia si è allenato ma il collo è ancora dolente. Thiaw sta molto bene.

Venezia Milan, Thiaw e Abraham dal primo minuto? Conceicao riflette, ecco cosa filtra - Milan, due dubbi: davanti se Jovic o se Abraham, in difesa se Gabbia o se Thiaw. Scrive milannews24.com

Venezia-Milan, le probabili formazioni: c'è ancora Jovic davanti, Thiaw per Gabbia - 30, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN): Ormai recuperato appieno, Schingtienne contro il Milan ... Riporta tuttomercatoweb.com