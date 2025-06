Milan cosa fa Allegri in attesa del ritiro? ‘Pizzicato’ in vacanza in Sardegna

Mentre Massimiliano Allegri si rilassa in Sardegna, il Milan si prepara con entusiasmo al ritiro che inizia il 7 luglio. La calma estiva dell’allenatore si contrappone all’energia che presto infiammerà il campo: un’estate di attesa e di grandi aspettative per i tifosi rossoneri, pronti a scoprire le novità che questa stagione porterà . Con il ritorno in campo alle porte, l’attesa cresce: cosa riserveranno i prossimi mesi al Diavolo?

Massimiliano Allegri sarĂ in ritiro con il suo Milan nella giornata del 7 luglio: intanto il livornese si gode la sua vacanza in Sardegna.

