Milan colpo di scena | Theo blocca il mercato? Ecco la soluzione

Il mercato del Milan vive un incredibile colpo di scena: Theo Hernandez blocca tutto, rifiutando le offerte dall’Arabia e aspettando un top club europeo. Intanto, i rossoneri non si fermano e puntano forte sulla fascia opposta, riaccendendo l’interesse per il giovane portoghese Tiago Santos. Un cambio strategico che potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione: ecco come il Milan intende risolvere questa complicata situazione.

Con la fascia sinistro bloccato dalla situazione di Theo Hernandez – ormai ai ferri corti con il club ma ancora fermo nel rifiutare le proposte provenienti dall’Arabia, in attesa di una chiamata da un top club europeo – il Milan cambia rotta e guarda alla fascia opposta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero infatti riacceso l’interesse per Tiago Santos, giovane laterale portoghese classe 2002, già sondato un anno fa su indicazione di Paulo Fonseca. Il profilo di Tiago ricorda quello di Rafa Leao: entrambi formatisi nel vivaio dello Sporting Lisbona e poi approdati al Lille in Francia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, colpo di scena: Theo blocca il mercato? Ecco la "soluzione"

