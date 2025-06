Milan Cattaneo | Non esistono terzini come Theo Hernandez Allegri può …

Il mercato del Milan si anima con parole di Marco Cattaneo, che mette in luce il talento di Theo Hernandez, definendolo un vero patrimonio della squadra. Le sue dichiarazioni aprono uno spiraglio su possibili strategie future e sul valore di giocatori come Kean e Camarda. In un panorama calcistico sempre più competitivo, capire le mosse dei rossoneri diventa fondamentale: ecco perché ogni dettaglio sul mercato merita attenzione.

.@CattaneoTweet: "Kean? Il @acmilan ha Camarda, lo faccia giocare". Poi spiazza su @TheoHernandez #SempreMilan #ACMilan #Kean #Camarda #TheoHernandez Vai su X

