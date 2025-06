Midnight Hammer Cosa significa e cosa nasconde nome dell' operazione Usa in Iran

Il termine "Midnight Hammer" richiama un’immagine potente e misteriosa, evocando l’idea di un'azione decisiva e implacabile. Nel contesto dell’operazione statunitense in Iran, il nome nasconde probabilmente un’operazione segreta o ad alto rischio, destinata a lasciare il segno. “Hammer” – martello – è da tempo simbolo di forza e rapidità nelle missioni militari. Ma cosa si cela davvero dietro questo nome? Scopriamolo insieme.

La parola “Hammer”, martello, non è nuova nel vocabolario operativo delle forze armate statunitensi. In passato è stata utilizzata per missioni ad alto impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it