Micki dà vivacità Altalena Asllani De Vrij attento

In un match ricco di emozioni e tensioni, ogni dettaglio conta. La partita si dipana tra occasioni sfumate e interventi decisivi, con protagonisti pronti a dare il massimo. Dalla vivacità di Micki D224 all’attenzione di Asllani, il campo è uno spettacolo di impegno e strategia. E mentre alcuni calciatori si fanno notare, altri devono migliorare, perché in questo delicato equilibrio, ogni azione può cambiare le sorti della gara.

SOMMER 6. Attento ad evitare un nuova beffa in pieno recupero. DARMIAN 6. La sua deviazione sul tiro di Watanabe risulta decisiva. DE VRIJ 6. Più impegnato in impostazione che in contrasto. C. AUGUSTO 5. Saltato come un birillo da Kaneko sull’1-0. Male anche quando avanza. L. HENRIQUE 6. Prova a saltare l’uomo, forse lo fa meno del dovuto. Regala un’occasione d’oro ai nipponici in contropiede. BARELLA 6. Tocca palloni a profusione, spesso in orizzontale o con i cambi di gioco verso Dimarco, precisi ma alla lunga non così utili alla causa. ASLLANI 5,5. Mette in testa un gran pallone a Lautaro. Poi va sull’altalena: nei momenti chiave pecca di incisività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net