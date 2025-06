Michelle Hunziker travolge Riccione con la sua energia | una giornata di sorrisi fitness e abbracci

Michelle Hunziker ha conquistato Riccione con la sua energia contagiosa, regalando una giornata all'insegna di sorrisi, fitness e abbracci. Basta un semplice "buongiorno" in romagnolo per capovolgere l’atmosfera, promettendo momenti speciali e tanto entusiasmo. La showgirl si è immersa nella magia della riviera, invitando tutti a condividere la sua gioia...

È bastato un "buongiorno" con l’accento romagnolo per far capire a tutti che sarebbe stata una giornata speciale: "Mi sono svegliata qui a Rizzòne, sono troppo contenta! Adesso mi vado a mangiare una piadina con lo squacquerone e poi vi aspetto tutti in piazza San Martino!", ha detto Michelle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it