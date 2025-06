Miccio Emercency | Riarmo scelta folle che ci porta all’autodistruzione

In un momento di crisi globale, l'appello di Rossella Miccio di Emergency risuona forte: il riarmo sfrenato rischia di portarci sull'orlo dell'autodistruzione. Con guerre incessanti e migliaia di rifugiati invisibili, il suo grido di allarme invita a riflettere sulle vere priorit√† della nostra societ√†. √ą il momento di mettere fine a questa folle corsa e dedicare risorse alla pace e alla solidariet√†, perch√© il futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi.

‚ÄúLa situazione che stiamo vivendo √® gravissima e parlare di riarmo quando negli ultimi vent‚Äôanni non si √® fatto altro che spendere sempre di pi√Ļ per le armi in una situazione con il pi√Ļ alto numero di guerre, √® gravissimo‚ÄĚ. Rossella Miccio, presidente di Emergency, durante la manifestazione contro il riarmo parla di Gaza e non solo. ‚ÄúAd esempio ‚Äď fa notare ‚Äď come in Sudan ci siano 12 milioni tra rifugiati e sfollati e questo avviene nel silenzio pi√Ļ totale‚ÄĚ. ‚ÄúGaza? Nonostante i riflettori si siano spostati il massacro continua. Come ci confermano tutti i nostri colleghi la situazione √® in continuo peggioramento.