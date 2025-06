Mi curo di te la scuola di Sonnino unica premiata del Lazio

La scuola primaria di Sonnino, unica del Lazio, si distingue ancora una volta per il suo impegno e passione: tra oltre mille istituti partecipanti, ha conquistato un prestigioso posto tra le cinque vincitrici nazionali del buono spesa nell’undicesima edizione di “Mi Curo di Te”. Questo riconoscimento, promosso da Regina (Gruppo Sofidel) e WWF Italia, celebra i progetti più innovativi di educazione ambientale. Un risultato che conferma l’eccellenza dell’impegno scolastico nel tutelare il nostro pianeta.

MI CURO DI TE – AGIRE SECONO NATURA”, LA SCUOLA DI SONNINO TRA LE CINQUE VINCITRICI NAZIONALI.

