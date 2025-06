Mezzaluna rossa iraniana | raid usa non hanno provocato vittime

Gli attacchi statunitensi contro la Mezzaluna Rossa iraniana si sono conclusi senza vittime, un risultato che porta un sospiro di sollievo. Pir Hossein Kolivand, capo della delegazione, ha confermato che, nonostante alcuni feriti, nessuno ha perso la vita e non ci sono state fughe di radiazioni. La notizia riduce la tensione in una regione già segnata da tensioni e conflitti. Le implicazioni di questo episodio restano comunque da monitorare attentamente.

Teheran, 22 giu. (askanews) - Gli attacchi statunitensi non hanno causato vittime, ha dichiarato il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand. "Fortunatamente, non ci sono state vittime. Ci sono stati alcuni feriti, la maggior parte dei quali sono stati dimessi", ha dichiarato, secondo la televisione di stato precisando che non hanno avuto fughe di radiazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mezzaluna rossa iraniana: raid usa non hanno provocato vittime

Mezzaluna Rossa in corteo a Ramallah per chiedere protezione - A Ramallah, centinaia di membri della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno sfilato in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, chiedendo protezione per le équipe mediche e gli operatori umanitari.

