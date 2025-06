Meteo Mario Giuliacci | sarà un incubo cosa accadrà da qui a fine giugno

L'estate italiana si fa sentire con intensità e, secondo le previsioni di Mario Giuliacci, la situazione peggiorerà nei prossimi giorni. Con l’Anticiclone Nord-Africano che infiamma il clima, il caldo diventerà insopportabile, creando un vero e proprio incubo per molti. Ma cosa ci riserverà il tempo fino a fine giugno? Scopriamolo insieme, perché conoscere l’andamento meteorologico è il primo passo per affrontare al meglio questa calda stagione.

L’estate sta già mordendo, tanto che già a giugno l’Italia si ritrova stretta nella morsa di un caldo soffocante. E la situazione, secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, è destinata a peggiorare nei prossimi giorni. “L’estate porta un caldo davvero fastidioso. Per la prossima settimana si prevede l'alta pressione bollente dell'Anticiclone Nord-Africano posizionata con insistenza sulla nostra Penisola, dove spingerà le temperature su valori decisamente elevati. Ci sarà occasione per vedere le temperature superare i 35 gradi in numerose località, con dei picchi anche di 40 gradi e oltre, costringendo quindi molti italiani a sopportare un caldo estremo”, avverte l’esperto sul suo sito personale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it