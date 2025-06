Meteo l' afa lascia il posto alla pioggia | ecco l' allerta gialla

L'afa estiva si sta lentamente dissolvendo, lasciando spazio a un'imminente ondata di pioggia che ha fatto scattare l'allerta gialla. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per la provincia di Agrigento e tutta la costa meridionale della Sicilia, preparandoci a un cambiamento meteo significativo. Anche se non sono previste condizioni estreme, è fondamentale restare aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase temporalesca.

L'afa lascia il posto al maltempo: scatta l'allerta gialla. La protezione civile regionale ha infatti diramato un avviso prevedendo delle piogge per la giornata di domani per la provincia di Agrigento ma anche per l'intera costa meridionale della Sicilia. Anche se non sono previste condizioni.

