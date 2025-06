Meteo il caldo non ci darà tregua | inizia la lunga ondata Temperature sopra i 35 gradi

Il caldo soffocante non ci dà tregua: una lunga ondata di temperature oltre i 35°C sta investendo la nostra penisola. La causa? le masse d’aria roventi provenienti dal deserto del Sahara, che alimentano questa impennata dei valori termici. Prepariamoci ad affrontare un’estate tra sudore e sole cocente, mentre il clima estremo si fa protagonista delle nostre giornate.

La causa di questa impennata dei valori termici va ricercata nella zona da cui partiranno le masse d'aria: l'arroventato deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Meteo, il caldo non ci darà tregua: inizia la lunga ondata. Temperature sopra i 35 gradi

In questa notizia si parla di: meteo - caldo - darà - tregua

Meteo, il gran caldo concede una tregua ma dura poco: da metà settimana picchi di 35-37°C - padre del clima italiano, regalando giornate soleggiate e afose, ma senza la stessa intensità della scorsa domenica.

Gran caldo a Torino: fino a martedì temperature sopra la media e senza un filo d'aria Vai su Facebook

Meteo, il caldo non ci darà tregua: inizia la lunga ondata. Temperature sopra i 35 gradi; Meteo: Nuova Settimana infuocata, il Caldo non darà tregua, gli aggiornamenti; Picchi di 40°C? La risposta Meteo che non vorremmo.