Meteo dopo la tregua irrompe il caldo africano | quando e dove

Prepariamoci a vivere un'estate infuocata: dopo la breve tregua portata dai temporali, l'anticiclone africano torna a dominare il cielo italiano, portando temperature record tra 35 e 38°C in molte città. Domenica si preannuncia da bollino rosso in 11 metropoli, con una lunga ondata di caldo intenso pronta a mettere alla prova anche i più resistenti. Ecco cosa ci attende nella prossima settimana.

Temperature in salita e domenica da bollino rosso in 11 città: in arrivo una lunga ondata di caldo africano. Si registreranno temperature di 35-38°C su diverse città. Dopo la tregua e l’aria fresca portata dai forti temporali che hanno colpito parte delle nostre regioni negli ultimi giorni, lo scenario meteorologico cambia di nuovo con l'anticiclone africano che nel corso della prossima settimana tornerà a imporsi con prepotenza portando giornate di caldo rovente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove

In questa notizia si parla di: caldo - africano - tregua - meteo

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

#Meteo: tregua dal caldo africano, arrivano i temporali. Secondo le previsioni, la discesa dell'aria fresca dal Mare del Nord porta rovesci intensi. Le temperature rientreremo nei valori tipici del periodo (o localmente sopra) intorno ai 30-33°C di massima https:// Vai su X

Negli ultimi giorni c’è stata una tregua dall’afoso caldo estivo grazie ad un’ondata di piogge e temporali che ha abbassato le temperature. Ma la situazione è destinata a cambiare settimana prossima a causa dell’anticiclone africano che non sembra voler abb Vai su Facebook

Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove; Meteo, il caldo non ci darà tregua: inizia la lunga ondata. Temperature sopra i 35 gradi; CALDO AFRICANO pronto ad opprimerci, ma a fine mese forse una TREGUA.

Meteo, il caldo non ci darà tregua: inizia la lunga ondata. Temperature sopra i 35 gradi - La causa di questa impennata dei valori termici va ricercata nella zona da cui partiranno le masse d'aria: l'arroventato deserto del Sahara ... Da affaritaliani.it

Meteo - Nuova settimana con sole e caldo africano ma non mancherà qualche temporale. Ecco le novità - L'alta pressione delle Azzorre è ancora frenata nella sua espansione verso l'Europa occidentale su cui invece non ha problemi ad arrivare l'anticiclone africano La strada è senz'altro più breve dato c ... Scrive informazione.it