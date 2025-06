Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Scopri le previsioni meteo aggiornate per lunedì 23 e martedì 24 giugno, direttamente dalla Protezione Civile dell’Umbria. Con una pressione in aumento e una modesta instabilità, sapere che tempo farà diventa fondamentale per pianificare al meglio le tue attività. Restiamo informati, perché conoscere le condizioni del cielo ci permette di affrontare ogni giornata con sicurezza e serenità. Ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 23 e martedì 24 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento con modesta instabilità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

In questa notizia si parla di: meteo - tempo - farà - previsioni

Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, le previsioni meteo della Protezione Civile dell’Umbria indicano cambiamenti significativi.

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile - Scopri le previsioni meteo per mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, come riportato dalla Protezione Civile della Regione Umbria.

Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni Vai su X

Che tempo farà domani 19 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia. #Meteo Vai su Facebook

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile; Le previsioni meteo in provincia di Cuneo da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il fine settimana: torna la pioggia?.