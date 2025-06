meteo breve ma violenta ondata di maltempo

Una tempesta improvvisa e potente ha scosso il Nord Italia, confermando le previsioni meteo. A Lecco, la caduta della ruota panoramica durante un violento temporale ha lasciato cittadini e turisti sotto shock, anche se senza feriti. Mentre Milano affronta raffiche di vento insidiose che hanno sradicato alberi e causato disagi, il maltempo si rivela un avvertimento sulla forza della natura, ricordandoci di rimanere sempre preparati.

Puntuale, così come le previsioni avevano anticipato, una breve ma violenta ondata di maltempo ha colpito le regioni del Nord. A Lecco, in Lombardia, gli abitanti sono tuttora sotto shock per il crollo della ruota panoramica sul lungolago, durante un temporale con violente raffiche di vento. Nessun ferito ma tanto spavento per turisti e lecchesi che si sono messi al riparo sotto i portici e nei locali della zona A Milano, il vento ha sradicato alberi in diversi punti della città. In Piemonte, pioggia vento e grandine, hanno portato più danni che sollievo dal torrido caldo di queste ultime settimane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it