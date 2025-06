Messina incorona Ranghieri e Marchetto | finale tutta azzurra nel torneo maschile del Future siciliano

Un sorriso e una determinazione contagiosa che consacrano Messina come capitale del beach volley italiano. La terza tappa del circuito Future del Beach Pro Tour 2025 ha regalato emozioni indimenticabili con la vittoria di Ranghieri e Marchetto, protagonisti di una finale combattuta e ricca di suspense. La loro vittoria non è solo un traguardo, ma l'inizio di un nuovo capitolo nel panorama sportivo nazionale, dimostrando che il talento e la passione fanno sempre la differenza.

Il beach volley italiano si prende la scena a Messina, nella terza tappa italiana del circuito Future del Beach Pro Tour 2025. Sul litorale siciliano è andata in scena una finale tutta tricolore che ha visto trionfare, al termine di una sfida combattutissima e spettacolare, Alex Ranghieri e Tobia Marchetto, capaci di superare in tre set Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso con il punteggio di 2-1 (21-18, 18-21, 15-13). Una vittoria dal doppio significato per i vincitori: per Ranghieri, 37 anni e colonna storica del beach azzurro, si tratta del quarto successo in carriera nel circuito mondiale, ma il primo da ben otto anni, dopo il trionfo nel 2016 a Doha in coppia con Adrian Carambula. 🔗 Leggi su Oasport.it