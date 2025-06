Messa in tv 22 giugno 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Se desiderate vivere un momento di spiritualità anche lontano dalla chiesa, la Messa in tv del 22 giugno 2025 è un appuntamento da non perdere. Trasmessa su Rai 1, Canale 5 e Tv2000, questa celebrazione offre l'opportunità di partecipare virtualmente alla funzione, ovunque siate. Scoprite orari, luogo e modalità di streaming per seguire la Messa in diretta e condividere con altri fedeli un momento di pace e riflessione.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 22 giugno 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 22 giugno. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 22 giugno 2025, solennità del Corpus Domini, alle ore 11 da Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

Domenica 15 giugno presso la Parrocchia di San Cesareo ad Albanella (SA) si svolgerà la 'Festa degli Oratori 2025,' con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa. La celebrazione verrà trasmessa in diretta alle ore 11:00 sul Canale 78 Stilet Vai su Facebook

