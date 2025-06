Mercato San Severino cedimento nell’alveo del torrente | chiuso deposito vicino al Solofrana

Un improvviso cedimento nell’alveo del torrente Solofrana a Mercato San Severino ha causato la chiusura di un deposito vicino al fiume, suscitando preoccupazione tra i cittadini. L’ordinanza, firmata dal sindaco Antonio Somma dopo un accurato sopralluogo della polizia municipale, mira a garantire la sicurezza pubblica. La situazione rimane monitorata attentamente, mentre le autorità lavorano per ripristinare la normalità e prevenire eventuali rischi futuri.

