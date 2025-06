Mercato Roma | N' Dicka tentato dalla Premier Paredes e Shomurodov i primi addii?

Il mercato della Roma si apre con un'aria di incertezza e sfide, tra tentativi di rafforzamento e le prime partenze di pezzi chiave come Paredes e Shomurodov. Frederic Massara, tornato in carica, si trova a dover navigare tra restrizioni finanziarie e necessitĂ di cessioni che potrebbero plasmare il futuro giallorosso. La strada verso un nuovo assetto si fa sempre piĂą complessa, e il rischio di non rispettare il Fair Play Finanziario si fa concreto.

Roma 22 giugno 2025 - Il mercato è pronto a partire, ma il primo passo da fare in casa giallorossa è quello delle cessioni. Frederic Massara è appena tornato in carica e per lui si prospetta subito un mercato difficile, dove le cessioni potrebbero dettare poi dopo i movimenti futuri in sede di acquisti. I parametri del Fair Play Finanziario purtroppo impongono paletti difficili da rispettare e obbligano la Roma a dover incassare, con il rischio concreto di poter perdere anche qualche big. Nelle ultime giornate infatti da Trigoria rimbalza un interesse molto forte da parte della Premier League per Evan N'Dicka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: N'Dicka tentato dalla Premier, Paredes e Shomurodov i primi addii?

In questa notizia si parla di: mercato - roma - dicka - tentato

Roma, il caso N’Dicka tra Coppa d’Africa, mercato e visione Gasperini: certezze poche, dubbi tanti - Roma, il futuro di N’Dicka si staglia tra certezze e dubbi, con il difensore ivoriano pronto a partire per la Coppa d’Africa.

Mercato Roma: N'Dicka tentato dalla Premier, Paredes e Shomurodov i primi addii?; Mister X Roma, contatto diretto per Fabregas: il Como respinge il tentativo; FERRAJOLO: “Per la Roma mi avrebbe intrigato più Fabregas di Gasperini”. MAIDA: “Club e tifosi dovranno dargli tempo”.

La Roma riflette su Aguerd: lo voleva Ghisolfi, ma Massara è scettico - Il colosso dominante del Marocco semifinalista ai Mondiali era un vecchio pallino di José Mourinho, che lo segnalò quando ancora giocava nel Rennes e guadagnava pochino e ... msn.com scrive

Sirene inglesi per N’Dicka: due top team di Premier ci pensano, la valutazione - Due squadre di Premier pensano a Evan N'Dicka per migliorare la difesa nella prossima stagione Foto Romanews. Lo riporta informazione.it