Mercato Roma Lucumì chiodo fisso | la Premier League non molla N’Dicka

La Roma si prepara a un nuovo capitolo di sfide e ambizioni, con l’arrivo di Frederic Massara che punta a rafforzare la rosa e a rendere la squadra più competitiva. In attesa di vedere quali rinforzi arriveranno, il nome di Jhon Lucumì emerge come obiettivo prioritario per la difesa. Con questa strategia, i giallorossi mirano a consolidare il loro ruolo in Italia e in Europa.

C’è tanta attesa per capire ciò che potrà dare l’arrivo di Frederic Massara, che nel corso dell’intervista di presentazione ha sottolineato come voglia una Roma forte. Per potersi dimostrare competitivi fin da subito e riuscire a dire la propria in tutte le competizioni, servirà trovare i rinforzi giusti dal calciomercato, che possano alzare il livello della rosa. In difesa il profilo preferito è quello di Jhon Lucumì, con i giallorossi che da qualche settimana seguono da vicino il giocatore del Bologna. Clausola in scadenza il 10 luglio. Riuscire a trovare l’accordo con il club felsineo non sarà però semplice, anche perché la Roma non sembra intenzionata a spingersi fino ai 28 milioni della clausola rescissoria, che sarà valida ancora fino al 10 luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, Lucumì chiodo fisso: la Premier League non molla N’Dicka

