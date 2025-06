Mercato Napoli Moretto è sicuro | si allontana l’obiettivo per l’attacco

Il mercato del Napoli si svela tra conferme e sorprese: il giornalista Matteo Moretto svela che uno degli obiettivi più chiacchierati si allontana, lasciando i tifosi in attesa di nuove mosse. La SSC Napoli continua a lavorare intensamente per rinforzare la rosa e sorprendere ancora una volta. Con tante voci e poche certezze, è il momento di scoprire quali colpi saranno i prossimi protagonisti del calciomercato azzurro.

Il giornalista Matteo Moretto parla del mercato della SSC Napoli e "allontana" uno dei nomi vociferati in queste settimane in orbita azzurra. Sono settimane già frenetiche per la SSC Napoli per quanto riguarda il calciomercato: tanti sono i nomi accostati al club azzurro in queste prime battute, con la società che è al lavoro per mettere a segno gli altri colpi per rinforzare il proprio organico. I tifosi si attendono novità dopo le ufficialità di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci: molteplici ritocchi sono previsti in svariate zone del campo per i campioni d'Italia in carica, che vogliono allestire una rosa all'altezza per essere competitivi su più fronti.