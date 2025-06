Mercato Milan tra garanzie e talenti Sì a Modric e Xhaka ma con Leoni

Il mercato del Milan si muove tra certezze consolidate e giovani promesse, navigando tra garanzie di esperienza e la linea verde ancora scolpita. Con nomi di peso come Modric e Xhaka, e una rosa che abbraccia il passato e il futuro, i rossoneri tracciano un percorso ambizioso. La sfida è svelare se questa strategia saprà portare alla conquista di nuovi trionfi, mentre il club definisce il suo volto per la stagione che verrà .

Dall’usato (piĂą che) garantito alla linea verde, se non verdissima. Prosegue su due strade opposte e parallele il mercato in entrata del Milan. Attesa per Luka Modric, impegnato nella passerella finale del Mondiale per club dopo 13 anni di Real Madrid, fruttati 28 titoli e un Pallone d’oro. Per il 39enne croato, dopo le visite, è pronto un contratto annuale con opzione sul secondo a circa 4 milioni a stagione. Stesso ingaggio che il Milan ha messo sul tavolo per Granit Xhaka: qui, invece, l’accordo arriverebbe fino al 2028, stessa durata di quello in essere con il Bayer Leverkusen, dove lo svizzero percepisce poco meno di 3 milioni all’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Milan tra garanzie e talenti. Sì a Modric e Xhaka, ma con Leoni

In questa notizia si parla di: milan - mercato - modric - xhaka

Max Allegri e il mercato estivo del Milan: Modric e Xhaka tra i nuovi obiettivi - Max Allegri torna al centro del mercato estivo del Milan, con obiettivi chiari e un occhio attento alle novitĂ .

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri - Luka Modric, simbolo di classe e esperienza, sta per indossare la maglia del Milan! Il centrocampista croato, dopo un’epopea al Real Madrid, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a San Siro.

Lo potete ammirare ora all'Europeo U21 https://bmbr.cc/az7j71a #Milan #Tare #calciomercato #Modric #Xhaka Vai su Facebook

Lo potete ammirare ora all'Europeo U21 https://bmbr.cc/az7j71a #Milan #Tare #calciomercato #Modric #Xhaka #17giugno Vai su X

Mercato Milan tra garanzie e talenti. Sì a Modric e Xhaka, ma con Leoni; Calciomercato Milan, Di Marzio: “Javi Guerra, Theo Hernandez e Xhaka: ecco come stanno le cose”; Il Milan, Modric e Xhaka: ecco perché il Diavolo ha un forte dubbio su Granit.

Mercato Milan tra garanzie e talenti. Sì a Modric e Xhaka, ma con Leoni - L’occhio di Tare su profili esperti e futuribili: nel taccuino del ds anche la “stellina“ Fortini della Fiorentina ... Come scrive msn.com

Milan: duello con il Napoli per Nunez, passi avanti per Xhaka e Guerra, per la fascia torna di moda Tiago Santos - Secondo il Corriere della Sera, l'uruguaiano è alla ricerca di riscatto dopo una stagione non positiva al Liverpool: il Napoli, che sogna di bis ... Scrive eurosport.it