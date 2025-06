Mercato Milan nuovo nome per la fascia | le ultime

Il mercato rossonero si infiamma con un nuovo nome per la fascia destra, segnando un passo decisivo verso il riscatto. Con l’arrivo di Allegri, il Milan punta a tornare protagonista in Serie A, costruendo un ciclo di successi duraturi nel tempo. La società , però, non vuole lasciare nulla al caso: il nuovo innesto sarà determinante per rafforzare la squadra e centrare ambizioni importanti. La strategia è chiara, e il futuro rossonero si prepara a brillare ancora di più.

Svelato il primo obiettivo del mercato del Milan per la fascia destra del futuro, di seguito riportato il nome. Con l’arrivo di Allegri sulla panchina, il Milan v uole ritornare a essere competitivo in Serie A e creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo e soprattutto vincente. L’obiettivo, in questa finestra di mercato estiva, è infatti quello di migliorare la squadra aggiungendo i giusti innesti. Per questo motivo la società non vuole trovarsi impreparata e sta iniziando a studiare le mosse per costruire il nuovo organico rossonero entro l’inizio del campionato per far partire la squadra nei migliori dei modi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Milan, nuovo nome per la fascia: le ultime

In questa notizia si parla di: mercato - milan - nome - fascia

Milan in fermento: la Primavera vola, il mercato si smuove. Theo via? Spunta un nuovo nome - Il Milan è in fermento: tra ricerche di primavera e mercato in evoluzione, Theo Hernandez apre nuove speranze con un possibile arrivo.

? #Calciomercato #Milan, futuro in bilico per #TheoHernandez: il club valuta una possibile cessione ? Intanto, è già pronto il nome del suo possibile sostituto sulla fascia sinistra! Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo #ACMilan #SerieA #TransferNe Vai su X

Idea Guela Doué per la fascia destra del Milan, ma non è l'unico nome sulla lista di Tare. Ecco cosa è emerso ? Vai su Facebook

Calciomercato Milan, due nomi in pole per la fascia sinistra: pro e contro; Il Milan pianifica il futuro: Maxim De Cuyper nel mirino per la fascia sinistra; Sky - Milan, nuovo nome per la fascia sinistra: forte interesse per il 2006 Kabar del B.Dortmund.

Calciomercato Milan, il nuovo nome per la fascia sinistra è Udogie: si potrebbe verificare con questo scenario - Calciomercato Milan, il nuovo nome per la fascia sinistra è Udogie: si potrebbe verificare con questo scenario. Come scrive milannews24.com

Calciomercato Milan, svolta per il terzino destro: c’è un nome tutto nuovo - Nella lista della dirigenza rossonera spunta un nome tutto nuovo. Si legge su spaziomilan.it