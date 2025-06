Mercato Milan Moretto avverte | Su Javi Guerra c’è anche la Premier League

Nel vivace scenario del mercato calcistico, Matteo Moretto mette in allerta i tifosi del Milan e non solo, svelando dettagli su Javi Guerra, uno degli obiettivi più caldi dei rossoneri. Sul canale di Fabrizio Romano, l’attenzione si sposta anche sulla Premier League, amplificando la suspense e le strategie di mercato. Resta con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi di questa intensa offseason.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del Milan e di Javi Guerra, obiettivo di mercato dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Moretto avverte: “Su Javi Guerra c’è anche la Premier League”

In questa notizia si parla di: mercato - milan - moretto - javi

Mercato Milan, Moretto su Reijnders: “Obiettivo prioritario per il City. Sulla cifra…” - Il mercato di Milan e Moretto si concentra su Reijnders, obiettivo prioritario per il City. Matteo Moretto offre un aggiornamento sulla situazione legata al centrocampista rossonero, evidenziando le trattative e la cifra richiesta.

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan La prima notizia riguarda Luka Jovic: il club non ha esercitato il prolungamento annuale per l'attaccante serbo ? A seguire ha fatto chiare Vai su Facebook

Moretto: Su Guerra c'è il Milan ma anche la Premier. Fino al 2 o 3 luglio non succederà nulla; Calciomercato Milan, Moretto fa chiarezza: “Javi Guerra? Passerà tanto tempo: vi spiego …”; Moretto su Javi Guerra: “È una partita a scacchi. Al Milan e a Tare piace”.

Mercato Milan, il Valencia fa muro per Javi Guerra! Richiesta precisa, c’è il precedente dello scorso anno - Mercato Milan, il retroscena dello scorso anno fissa il prezzo per Javi Guerra: per convincere il Valencia servono almeno 25 milioni di euro Nonostante le recenti speculazioni di mercato, il futuro di ... Scrive milannews24.com

Javi Guerra, il Milan deve avere pazienza! La situazione: «Servono questi step» - Javi Guerra obiettivo di mercato per il Milan, Matteo Moretto su YouTube ha fatto il punto della situazione Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione su ... Segnala milannews24.com