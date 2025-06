Mercato Milan Moncada rilancia per Tiago Santos occasione da cogliere sulla fascia destra

Il mercato del Milan si anima con l’interesse per Tiago Santos, talentuoso terzino destro portoghese classe 2002 del Lille. Moncada punta forte su questa occasione, considerando le sue qualità offensive e la resistenza come elementi chiave per rinvigorire la fascia destra rossonera. Un colpo strategico che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione, ma le trattative sono ancora in evoluzione: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Il Milan guarda con interesse a Tiago Santos, terzino destro classe 2002 del Lille, come possibile rinforzo nel prossimo calciomercato. Il giovane portoghese, già osservato in passato, è apprezzato per la sua spinta offensiva, il dribbling e la resistenza .

