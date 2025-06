Mercato Milan Guler | Non ho pensato di andarmene ma se non gioco…

Guler, fantasista del Real Madrid e obiettivo del Milan, potrebbe cambiare aria nel mercato estivo: lo ha detto lui stesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Guler: “Non ho pensato di andarmene, ma se non gioco…”

In questa notizia si parla di: mercato - milan - guler - pensato

Milan, da Zirkzee a Guler e non solo: quante occasioni sul mercato! - Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa pescando tra le opportunità offerte dal mercato internazionale.

2018/2019 - Vinicius, 18 anni, 45 milioni di euro 2019/2020 - Rodrygo, 18 anni, 45 milioni 2021/2022 - Camavinga, 18 anni, 31 milioni 2023/2024 - Bellingham, 20 anni, 113 milioni 2023/2024 - Guler, 18 anni, 24 milioni 2024/2025 - Endrick, 18 anni, 47.5 milio Vai su Facebook

Mercato Milan, Guler: “Non ho pensato di andarmene, ma se non gioco…”; Xhaka e Guerra, il problema è lo stesso: il Milan deve alzare la sua offerta; Cambiaso: A gennaio ho parlato col Manchester City. Ma sono felice alla Juve.

Real Madrid, Guler: "Andare via? Se non gioco penso a tutto". Tra concorrenza e mercato: gli scenari per il futuro - Le prime due stagioni di Arda Guler al Real Madrid non sono andate come ci si sarebbe aspettato. msn.com scrive

Il Milan punta Arda Guler, il gioiellino turco chiesto in prestito al Real. In difesa piace Pavlovic - Il suo contratto scade il 30 giugno 2029, il suo valore di mercato intorno ai 30 milioni di euro. Lo riporta msn.com