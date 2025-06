Mercato Milan | eppur si muove! Nuova offerta per Guerra; scelto il terzino?

Il mercato del Milan si svela finalmente vivo e vibrante: dopo settimane di attesa, i rossoneri sono pronti a mettere sul tavolo una nuova offerta per Guerra, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa. Ma non è tutto: le mosse in entrata promettono sorprese e nuovi colpi. La stagione si avvicina e il Diavolo sceglie di fare sul serio: ecco come si formerà il nuovo Milan.

