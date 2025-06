Mercato Milan cambia il futuro di Thiaw? Le ultime e la volontà di Allegri

Il mercato del Milan è in fermento, e il destino di Malick Thiaw potrebbe essere scritto da un cambio di rotta inatteso. Secondo le ultime news di Calciomercato.com, la volontà di Allegri potrebbe influenzare le sorti del giovane difensore, aprendo nuovi scenari per il suo futuro in rossonero. Scopriamo insieme gli aggiornamenti e cosa potrebbe riservare il prossimo futuro per Thiaw e i colori del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Malick Thiaw al Milan potrebbe cambiare: ecco gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, cambia il futuro di Thiaw? Le ultime e la volontà di Allegri

In questa notizia si parla di: milan - thiaw - mercato - cambia

Allenatori 25/26, mercato impazzito: Inzaghi via, Conte cambia. Ma il Milan? - Il mercato impazzito di questo 2025 porta grandi cambiamenti nelle panchine di Serie A. Dopo Inzaghi via dall’Inter e Conte in bilico, anche le squadre come Milan, Napoli e Juventus potrebbero vivere rivoluzioni nei prossimi mesi.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-thiaw-xhaka-ultime-mercato/… Calciomercato Milan Thiaw in bilico Vai su X

Il calciomercato #Milan si prepara a monitorare attentamente la situazione di #TiagoSantos, il terzino destro portoghese del #Lille, la cui promettente carriera ha subito un brusco stop lo scorso ottobre a causa della rottura del legamento crociato anteriore del g Vai su Facebook

Mercato Milan, cambia il futuro di Thiaw? Le ultime e la volontà di Allegri; Scatto Bayer Leverkusen su Quansah del Liverpool: Milan, cambia il futuro di Thiaw; L’importante novità sul futuro di Thiaw che può cambiare il mercato del Milan.

Calciomercato Milan, Tare vuole chiudere per questa grande plusvalenza: avanza sempre di più l’ipotesi cessione - Calciomercato Milan, Tare vuole chiudere per questa grande plusvalenza: avanza sempre di più l’ipotesi cessione. Scrive milannews24.com

Mercato Milan, Allegri spiazza tutti e cambia il futuro! Può restare a Milanello, è un suo grande estimatore - Mercato Milan, Massimiliano Allegri, nonostante le tante indiscrezioni delle ultime settimane, stima particolarmente Thiaw Nonostante le recenti speculazioni sul futuro di Malick Thiaw al Milan, le ul ... Segnala milannews24.com