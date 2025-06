Mercato La Maceratese su Perini l’Aurora su Visciano

Il mercato della Maceratese si infiamma con l’interesse per Federico Perini, talento classe 2007 proveniente dall’Academy Civitanovese. Con le sue qualità polivalenti, il giovane promettente sta attirando l’attenzione di diversi club, compresi i biancorossi che stanno avviando discorsi ufficiali. Intanto, il Montefano riparte forte, puntando su un roster già consolidato. La sessione di mercato si fa sempre più emozionante e ricca di sorprese.

Anche la Maceratese si è fatta avanti per Federico Perini, classe 2007, prodotto dell’ Academy Civitanovese che nell’ultima stagione ha giocato a Chiesanuova. Il giovane che può essere impiegato in più zone del campo piace a a diversi club, i biancorossi hanno intavolato una serie di discorsi con l’Academy. Il Montefano riparte dal portiere Nicola Strappini, dagli attaccanti Simone Bonacci, Federico Rombini e Daniele Ferretti, dal centrocampista Matteo Palmuccci, sono verso la conferma il centrocampista Andrea Nardacchione e il difensore Lorenzo Galeotti. L’attaccante Filippo Papa è passato al Chiesanuova, Nicholas Pincini passa all’Ac Osimo, il difensore Daniele Postacchini sarà un giocatore in forza alla Sangiustese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. La Maceratese su Perini, l’Aurora su Visciano

