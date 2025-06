Mercato | Kevin Durant lascia Phoenix e va agli Houston Rockets

L’attesa si fa vibrante nel mondo del basket: Kevin Durant lascia i Phoenix Suns per unirsi agli Houston Rockets, aprendo nuovi scenari di competizione e talento. I Suns, in cambio, ottengono sei scelte di Draft e due giovani promettenti come Jalen Green e Dillon Brooks, pronti a brillare nel presente e nel futuro. La svolta si concretizzerà ufficialmente il 6 luglio, segnando un nuovo capitolo nella NBA.

I Suns ottengono in cambio sei scelte di futuri Draft, dunque giovani per i prossimi anni, e nell'immediato Jalen Green e Dillon Brook: la trade tecnicamente verrà ufficializzata il 6 luglio.

