Mercato dilettanti Lo Young conferma l’attacco a Pietracuta resta Zannoni

Mentre si avvicina l’annuncio ufficiale dell’ammissione al campionato di Eccellenza, lo Young Santarcangelo continua a rinforzare il suo roster. Dopo aver confermato mister Riccipetitoni, si rafforza anche con le riconferme di molti protagonisti della passata stagione, tra cui Zannoni e i pilastri della difesa. È il momento di vedere se questa strategia porterà la squadra ai vertici del torneo: il futuro è tutto da scrivere.

È tempo di conferme e di colpi di mercato per le squadre dilettantistiche di casa nostra. Aspettando l’ufficialità dell’ammissione al campionato di Eccellenza, lo Young Santarcangelo procede con le conferme. Dopo quella di mister Riccipetitoni in panchina, arrivano anche quelle di gran parte della rosa della scorsa stagione. La linea di difesa è quasi confermata in blocco. Resteranno in gialloblù Davide Maioli, Francesco Rocchi, Luca Zaghini, Matteo Guidi, Federico Bascioni e Damiano Galassi. Tanti matrimoni rinnovati anche in mezzo al campo dove agiranno ancora Francesco Arduini, Gianmaria Bianchi, Leonardo Fuchi, Emiljan Vukaj, Nicola Zanni e Cristian Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti. Lo Young conferma l’attacco, a Pietracuta resta Zannoni

Amateur Market. Young Confirms Attack, Zannoni Remains in Pietracuta.

